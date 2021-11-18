У Львові на Високому Замку відреставрували історичну браму: цікаві фото

У Львові продовжують реставрувати історичні брами. Цього разу майстри відновили надзвичайні дубові двері неподалік Високого Замку.

Відновити браму допомогло ЛКП "Бюро спадщини". Реставрацію провели в межах міської програми співфінансування.

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Реставратори відновили дубові двері в будинку №35 на вулиці Кривоноса. Ця брама досить погано збереглася. Майстрам довелося замінити 30% деревини, яка вже була не придатною до реставрації. Фахівці повністю розібрали двері та склали їх знову.

У цих дверях були збережені тільки верхні фацетовані скельця. Також було зовсім втрачене засклення світлика, який довелося виготовляти заново. А ще повністю відновили засклення фацетованим склом дверних полотен,

– розповів реставратор Остап Лишак.

Фахівці замінили усі прогнилі частини деревини, відновили засклення світлика та встановили латунні накладки на цокольні дошки на місця тих, які були втрачені.



На Високому Замку відновили історичну браму / Фото ЛМР

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За словами директора ЛКП "Бюро спадщини" Павла Богайчика вартість реставраційних робіт становила 40 тисяч гривень.

"Із цієї суми вклад мешканців становив 12 тисяч гривень", – додав посадовець.

У Львові з 2018 року діє Програма співфінансування реставрації історичних дверей та брам. 70% вартості робіт оплачує міська рада, а 30% – мешканці будинку.



Реставратори замінили 30% деревини / Фото ЛМР



Місто виділило на реставрацію 28 тисяч гривень / Фото ЛМР