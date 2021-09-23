У Львові водій Honda врізався в електроопору і перекинувся на дах: моторошне відео

У Львові 22 вересня трапилась нищівна аварія. Водій Honda CR-V в'їхав в електроопору. Від удару його автівка перекинулась на дах.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони встановлюють обставини та причини ДТП.

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Водій влетів у стовп і перекинувся на дах

Моторошна аварія трапилася приблизно о 20:47 на вулиці Сихівській. 43-річний водій Honda CR-V не впорався з керуванням і на швидкості влетів у електроопору. Від удару автівка перекинулась на дах.

Внаслідок ДТП чоловік отримав травми. На місці аварії працювали правоохоронці та медики швидкої. Постраждалого госпіталізували. Наразі невідомо, чи перебував водій у стані сп'яніння.

Через ДТП на Сихівській був ускладнений рух. Наразі ремонтні бригади відновлюють вуличне освітлення. Причини та обставини аварії встановлять правоохоронці.

На трасі Київ – Чоп 19 вересня 34-річний водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і в'їхав у бетонну зупинку . Внаслідок аварії чоловік отримав важкі травми й загинув.

Дивіться відео з місця аварії:



43-річний водій не впорався з керуванням / Фото Патрульної поліції Львівщини



Автівка зіштовхнулась з електроопорою / Фото Патрульної поліції Львівщини



Від удару авто перекинулось / Фото Патрульної поліції Львівщини



Водій потрапив до лікарні / Фото Патрульної поліції Львівщини