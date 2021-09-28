У Львові змінили порядок в'їзду автомобілів у пішохідну зону

Виконком Львівської міськради змінив порядок в'їзду в пішохідну зону центральної частини міста. За перше порушення правил водіям лишатимуть попередження, а за друге – можуть позбавити перепустки на місяць.

Водіїв не попереджатимуть про блокування їхніх перепусток. При наступному в'їзді у пішохідну зону болард просто не опускатиметься перед автівкою порушника.

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У Львові змінили правила в'їзду в пішохідну зону

Відповідно до рішення виконкому ЛМР, внесли зміни у Положення про порядок в’їзду в пішохідну зону центральної частини Львова. Вона обмежена проспектом Свободи, площами Торговою, Міцкевича та Данила Галицького і вулицями Підвальною й Валовою.

Заступник начальника управління безпеки міста Юрій Дякович розповів, що за перше порушення правил в'їзду у пішохідну зону залишатимуть попередження. Якщо ж порушення зафіксують вдруге, то водію можуть виписати штраф. Окрім цього, розглядатимуть питання щодо блокування дії перепустки терміном на 30 днів.

У разі стоянки, зупинки у пішохідній зоні на площі Ринок або іншого повторного порушення дія перепустки буде призупинена. Відповідне рішення прийматиме ЛКП "Ратуша-сервіс",

– додав Дякович.

За його словами, попереджати водіїв про блокування їхніх карток не будуть. Вони про це дізнаватимуться, коли при в'їзді у пішохідну зону болард не опуститься перед їхньою автівкою.

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Найчастіше порушують водії, які обслуговують заклади

Дякович зауважив, що найбільше порушень у пішохідній зоні фіксують серед водіїв, які обслуговують підприємства та заклади.

"В основному порушення полягають в тому, що водії цих авто залишають пішохідну зону після 10:00", – уточнив посадовець.

В середньому інспектори з паркування управління безпеки міста за один день фіксують 4 – 5 порушень в’їзду у пішохідну зону. Щомісяця вони виносять приблизно 10 постанов про накладення штрафу. Попередження про порушення правил в'їзду у пішохідну зону водіям залишатимуть вже наприкінці цього тижня.

Поновлення дії призупиненої перепустки розглядатиме робоча група, яка розв'язує питання щодо в’їзду автомобілів у пішохідну зону центральної частини Львова. Для цього водієві потрібно подати через ЦНАП відповідне звернення на ім'я керівника робочої групи.