У Львові зникли матір та її 9-річний син: жінка потребує медичної допомоги

У Львові оголосили у розшук Рудих Тетяну та Максима – маму з сином. Вони вийшли з дому 2 жовтня і досі не повернулись додому.

Зниклих розшукують правоохоронці та волонтери. Усіх, хто має якусь інформацію про їхнє місцеперебування, просять зателефонувати у поліцію.

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У Львові розшукують маму і сина

У Львові зникли Руда Тетяна та її син Максим. Вони 2 жовтня вийшли з дому на вулиці Студентській і не повернулись. Станом на ранок 4 жовтня їхнє місце перебування – невідоме. Хлопчикові 9 років, а його матері – 38. Жінка потребує медичної допомоги.

Інформацію щодо їхнього перебування можна повідомляти на безкоштовну гарячу лінію за телефоном 0-800-310-911 або 102.

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Жінка потребує медичної допомоги / Фото SARVA



Зниклих розшукують поліція і волонтери / Фото SARVA