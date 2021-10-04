Пропавших разыскивают правоохранители и волонтеры. Всех, кто имеет какую-то информацию об их местонахождении, просят позвонить в полицию.
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Во Львове разыскивают маму и сына
Во Львове исчезли Рудая Татьяна и ее сын Максим. Они 2 октября вышли из дома на улице Студенческой и не вернулись. По состоянию на утро 4 октября, их место пребывания неизвестно. Мальчику 9 лет, а его матери – 38. Женщина нуждается в медицинской помощи.
Информацию об их пребывании можно сообщать на бесплатную горячую линию по телефону 0-800-310-911 или 102.
Исчезновение детей: последние новости
- На Львовщине почти неделю разыскивали 14-летнюю школьницу. Ее нашли на одной из заправок в Киеве.
- В Днепре разыскивают 2 девочек в возрасте 14 и 15 лет. Они пошли в школу и не вернулись.
- На Киевщине отец забрал сына и отвез на авто в неизвестное место.
Женщина нуждается в медицинской помощи / Фото SARVA