Пропавших разыскивают правоохранители и волонтеры. Всех, кто имеет какую-то информацию об их местонахождении, просят позвонить в полицию.

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Во Львове разыскивают маму и сына

Во Львове исчезли Рудая Татьяна и ее сын Максим. Они 2 октября вышли из дома на улице Студенческой и не вернулись. По состоянию на утро 4 октября, их место пребывания неизвестно. Мальчику 9 лет, а его матери – 38. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Информацию об их пребывании можно сообщать на бесплатную горячую линию по телефону 0-800-310-911 или 102.

Исчезновение детей: последние новости

На Львовщине почти неделю разыскивали 14-летнюю школьницу. Ее нашли на одной из заправок в Киеве.

В Днепре разыскивают 2 девочек в возрасте 14 и 15 лет. Они пошли в школу и не вернулись.

На Киевщине отец забрал сына и отвез на авто в неизвестное место.



Женщина нуждается в медицинской помощи / Фото SARVA



Пропавших разыскивают полиция и волонтеры / Фото SARVA