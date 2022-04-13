У Львові зводять вже друге модульне містечко для українців, які рятуються від війни

До Львова продовжують приїжджати українці, які змушені рятуватися з обстріляних російськими окупантами міст. Для переселенців облаштовують ще одне модульне містечко.

Містечко з'явиться у районі вулиць Наукова – Пулюя. Там буде приблизно 120 будиночків.

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У Львові облаштовують ще одне модульне містечко

Заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач розповів, що у Львові продовжують облаштовувати модульне житло для переселенців.

Локація №2. Розпочали монтаж. У одному зі спальних районів, фактично на території між коледжами на Науковій – Пулюя, маємо розмістити приблизно 120 будиночків,

– зауважив посадовець.

Будиночки надав польський уряд за координації українського Міністерства територій і громад. За словами Зубача, орієнтовно за тиждень-два тут оселяться українці, які знайшли тимчасовий прихисток у Львові.

За інформацією ЛМР, облаштування першого тимчасового модульного містечка біля бібліотеки "Сенсотека" на вулиці Уласа Самчука вже завершують. Там вже поставили 88 будиночків на 350 людей.

Містечко матиме 11 власних санвузлів, 5 душових кімнат, їдальню, медпункт та магазин. Наразі там монтують усі необхідні меблі.

У Львові планують звести окреме тимчасове містечко для вагітних переселенок. У ньому будуть дерев'яні будиночки хостельного типу, адаптовані для потреб сім'ї. Для облаштування містечка розглядають ділянку на вулиці Тракт Глинянський.



У Львові зводять ще одне модульне містечко / Фото Любомира Зубача

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