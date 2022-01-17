Львовом пронеслась снігова гроза: лише втретє за 100 років – дивовижне відео
Джерело:телеграм "Типовий Львів"
Над Львовом 17 січня помітили снігову грозу. Це надзвичайно рідкісне явище бачили в місті востаннє майже 100 років тому.
Очевидці не лише про це повідомили, а й оприлюднили відео. Його зняли на повороті з вулиці Підвальна на Площу Ринок.
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Коли саме таке було востаннє
На оприлюдненому відео видно, що з неба падає лапатий сніг. Потім посеред дня раптово виникає шум, який схожий на грім. Таке явище у Львові востаннє бачили ще в 1925 та 1927 роках. Снігова гроза часто трапляється в північних країнах, проте для нашого регіону це справді майже метеорологічне диво.
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Оголосили штормове попередження
У Львові в цей день люди неймовірно раділи зміні погоди. Адже все місто накрило білим сніговим хутром і вулиці стали схожими на картинки з казок. Проте згодом усе перетворилося на справжнісіньку негоду. Окрім великої кількості снігу здійнявся штормовий вітер і в області почала з'являтися шалена ожеледиця.
Тому рятувальники негайного оголосили штормове попередження. Також попереджали, що негода може вплинути на роботу низки підприємств і спричинити припинення руху транспорту. Мовляв, під загрозою опинилося функціонування підприємств енергетики, зв'язку, будівництва та комунального господарства.
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