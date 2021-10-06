"Люди лежать навіть у коридорах": у Львові критична ситуація з коронавірусом
Джерело:24 канал
Львів впевнено крокує у червону зону карантинних обмежень. Ситуація на Львівщині майже критична. Щодня збільшується як кількість інфікованих, так і госпіталізацій у лікарні.
За останню добу, 5 жовтня, у Львівській області виявили приблизно у 650 людей, які хворі на COVID-19. Майже половина з них припадає на саме місто Львів.
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У Львові також зростає кількість госпіталізацій. За останню добу на Львівщині до лікарень потрапили 80 пацієнтів. Станом на 6 жовтня хворими зайняті понад 400 COVID-ліжок.
Люди лежать навіть в коридорах. Дуже прикро, що люди не щепились і тепер так страждають,
– зазначила завідувачка відділення Львівської обласної лікарні Таміла Алексанян.
За її словами, 3 відділення повністю заповнені. На 64 пацієнти є всього 60 ліжок.Зверніть увагу! Вже з 6 жовтня пацієнтів із коронавірусом прийматимуть у лікарні №8. Крім того, з понеділка 11 жовтня людей можуть госпіталізовувати і в лікарню №5. У місті загалом хочуть розгорнути понад 2 200 місць.
У Львові критична ситуація з COVID-19: дивіться відео
Коронавірус у Львові: головне
- Львів перебуває у жовтій зоні карантинних обмежень. Однак щодня збільшується кількість нових випадків хвороби.
- 5 жовтня відбулося засідання міського штабу з протидії коронавірусу.
- Під приймальнею Клінічної лікарні швидкої допомоги утворилась черга зі швидких.