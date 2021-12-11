Мандрівники застрягли у львівському аеропорту через негоду: фото засніженого летовища

11 грудня 2021 , 11:39
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Джерело:

24 канал

Туман у суботу, 11 грудня, спричинив справжній колапс у міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького. Затримуються рейси до Італії, Польщі та Єгипту.

Найбільше не пощастило пасажирам рейсу Львів – Краків. Літак мав вилетіти ще о 09:35. Водночас згодом повідомили, що очікуваний час вильоту – 16:00. 

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Рейс Львів – Краків затримується на понад 6 годин  

За інформацією працівників аеропорту, літак, який мав забрати пасажирів, вчасно вилетів з Кракова. Однак, долетівши до кордону з Україною, змушений був повернутися до Польщі. Усе через те, що через погані погодні умови, зокрема туман, не зміг би сісти у Львові. Згодом пасажирам пояснили, що наступний літак зможе вилетіти по них до Львова близько 15:00. Саме тому рейс настільки затримується. 

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Які ще рейси затримуються

  • Львів – Венеція. Літак мав злетіти о 09:20. Очікуваний час вильоту – 12:20.
  • Львів – Неаполь. Літак мав злетіти о 09:45. Очікуваний час вильоту – 11:45.
  • Львів – Шрам ель Шейх. Літак мав злетіти об 11:05. Очікуваний час вильоту – наразі невідомий. 

Також вчасно не змогли сісти у Львові літаки, які прямували з Литви, Єгипту, Польщі та Італії. 


Пасажирів повідомляють про їхні права / Фото Ірини Буртик

Рейси зі Львова затримуються через погоду / Фото Ірини Буртик для 24 каналу

Зауважте! Рятувальники попередили, що 11 грудня західні області України потерпатимуть від примх погоди. Зокрема, прогнозують ожеледицю, туман та сходження лавин. 
Автор: Мар'яна Бекало, Ірина Буртик