Найбільше не пощастило пасажирам рейсу Львів – Краків. Літак мав вилетіти ще о 09:35. Водночас згодом повідомили, що очікуваний час вильоту – 16:00.

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Рейс Львів – Краків затримується на понад 6 годин

За інформацією працівників аеропорту, літак, який мав забрати пасажирів, вчасно вилетів з Кракова. Однак, долетівши до кордону з Україною, змушений був повернутися до Польщі. Усе через те, що через погані погодні умови, зокрема туман, не зміг би сісти у Львові. Згодом пасажирам пояснили, що наступний літак зможе вилетіти по них до Львова близько 15:00. Саме тому рейс настільки затримується.

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Які ще рейси затримуються

Львів – Венеція. Літак мав злетіти о 09:20. Очікуваний час вильоту – 12:20.

Львів – Неаполь. Літак мав злетіти о 09:45. Очікуваний час вильоту – 11:45.

Львів – Шрам ель Шейх. Літак мав злетіти об 11:05. Очікуваний час вильоту – наразі невідомий.

Також вчасно не змогли сісти у Львові літаки, які прямували з Литви, Єгипту, Польщі та Італії.



Пасажирів повідомляють про їхні права / Фото Ірини Буртик

Рейси зі Львова затримуються через погоду / Фото Ірини Буртик для 24 каналу

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