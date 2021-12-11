Найбільше не пощастило пасажирам рейсу Львів – Краків. Літак мав вилетіти ще о 09:35. Водночас згодом повідомили, що очікуваний час вильоту – 16:00.
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Рейс Львів – Краків затримується на понад 6 годин
За інформацією працівників аеропорту, літак, який мав забрати пасажирів, вчасно вилетів з Кракова. Однак, долетівши до кордону з Україною, змушений був повернутися до Польщі. Усе через те, що через погані погодні умови, зокрема туман, не зміг би сісти у Львові. Згодом пасажирам пояснили, що наступний літак зможе вилетіти по них до Львова близько 15:00. Саме тому рейс настільки затримується.
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Які ще рейси затримуються
- Львів – Венеція. Літак мав злетіти о 09:20. Очікуваний час вильоту – 12:20.
- Львів – Неаполь. Літак мав злетіти о 09:45. Очікуваний час вильоту – 11:45.
- Львів – Шрам ель Шейх. Літак мав злетіти об 11:05. Очікуваний час вильоту – наразі невідомий.
Також вчасно не змогли сісти у Львові літаки, які прямували з Литви, Єгипту, Польщі та Італії.
Пасажирів повідомляють про їхні права / Фото Ірини Буртик
Рейси зі Львова затримуються через погоду / Фото Ірини Буртик для 24 каналу