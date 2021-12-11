Больше всего не повезло пассажирам рейса Львов – Краков. Самолет должен был вылететь еще в 09:35. В то же время впоследствии сообщили, что ожидаемое время вылета – 16:00.

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Рейс Львов – Краков задерживается более чем на 6 часов

По информации работников аэропорта, самолет, который должен был забрать пассажиров, вовремя вылетел из Кракова. Однако долетев до границы с Украиной, вынужден был вернуться в Польшу. Все из-за того, что из-за плохих погодных условий, в частности тумана, не смог бы сесть во Львове. Впоследствии пассажирам объяснили, что следующий самолет сможет вылететь за ними во Львов около 15:00. Поэтому рейс настолько задерживается.

Пассажиры вынуждены оставаться на территории аэропорта: смотрите видео

Какие еще рейсы задерживаются

Львов – Венеция. Самолет должен был вылететь в 09:20. Ожидаемое время вылета – 12:20.

Львов – Неаполь. Самолет должен был вылететь в 09:45. Ожидаемое время вылета – 11:45.

Львов – Шрам эль Шейх. Самолет должен был вылететь в 11:05. Ожидаемое время вылета – пока неизвестен.

Также вовремя не смогли сесть во Львове самолеты, которые направлялись из Литвы, Египта, Польши и Италии.

Пассажирам сообщают об их правах / Фото Ирины Буртик

Рейсы из Львова задерживаются из-за погоды / Фото Ирины Буртик для 24 канала

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