Маємо амбітні плани, – Садовий розповів, коли у Львові завершаться ремонти доріг

У Львові продовжують активно ремонтувати дороги. Наразі в місті триває реконструкція вулиці Пекарської, Бандери, Орлика та Шевченка.

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що основний обсяг робіт планують завершити до кінця року. Мовиться про ремонт на вулицях Орлика, Бандери та Шевченка.

До теми У Львові до кінця року перекриють ще одну частину вулиці Бандери: схема об'їзду

У Львові продовжують реконструювати вулиці

Садовий зазначив, що 24 серпня у Львові відкрили для проїзду вулицю Хмельницького і частину вулиці Бандери.

Наступного тижня хочемо відкрити частину вулиці Пекарської. Рухаємось по плану, тому до 1 вересня Пекарська має бути вже відкритою,

– зазначив мер.

Однак ще слід відреконструювати невеликий шматок вулиці Шімзерів, яка з'єднує Пекарську та Мечникова. Роботи там триватимуть щонайменше 2 місяці.

Також у Львові реконструюють вулиці Орлика, Бандери та Шевченка. За словами міського голови, роботи там планують завершити до кінця 2021 року.

"Наразі у нас амбітні плани – до кінця року завершити весь основний обсяг робіт, адже в планах маємо ще багато ремонтів доріг у Львові й за них візьмемось тільки після закінчення цих", – підсумував Садовий.