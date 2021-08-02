Мер Дрогобича закликав поліцію "навести лад" з ромами та безпритульними у центрі міста

Міський голова Дрогобича Тарас Кучма поскаржився правоохоронцям на ромів та безпритульних у центрі міста. За його словами, вони забруднюють лавочки та подвір'я, тож поліції слід "навести лад".

Найчастіше безпритульних та ромів можна зустріти біля відділення "Приватбанку", що розташоване неподалік старовинного костелу. За словами Кучми, вони залишають після себе гори недопалків та пляшок.

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Кучма поскаржився поліції на ромів

Під час оперативної наради 2 серпня мер Дрогобича Тарас Кучма заявив, центральна частина міста, часто є "окупована циганами, безпритульними та особами, які розпивають там спиртні напої". Найчастіше їх можна зустріти на площі Замкова Гора, лого-лавці, лавках біля "ПриватБанку" та внутрішніх двориках будинків історичної частини Дрогобича. Роми та безпритульні залишають після себе недопалки, пляшки, гори сміття та "неприємний запах".

Все це відбувається в центрі міста, в його історичній частині, яку відвідують туристи, роблять фотографії на фоні старовинного костелу. Для нікого не секрет, що внутрішній двір будинків біля "Приватбанку" служить своєрідною територією, де справляють свої біологічні потреби особи, які не мають постійного місця проживання та ті, хто полюбляє заглядати в пляшку,

– зазначив Кучма.

За його словами, пройти там, не затуливши носа, неможливо. Міський голова переконаний, що такі речі у центрі Дрогобича – недопустимі. Тож він закликав правоохоронців та муніципальну варту міста під час патрулювань навести лад з людьми, які пиячать на площі Замкова Гора. Окрім цього, дрогобицьких комунальників зобов'язали прибрати та очистити територію довкола "Приватбанку".

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