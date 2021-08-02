Чаще всего бездомных и ромов можно встретить возле отделения "Приватбанка", которое расположено неподалеку от старинного костела. По словам Кучмы, они оставляют после себя горы окурков и бутылок.

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Кучма пожаловался полиции на ромов

Во время оперативного совещания 2 августа мэр Дрогобыча Тарас Кучма заявил: центральная часть города часто "оккупирована цыганами, бездомными и лицами, которые распивают там спиртные напитки". Чаще всего их можно встретить на площади Замковая Гора, на лого-лавке, скамейках возле "Приватбанка" и внутренних двориках домов исторической части Дрогобыча. Цыгане и бездомные оставляют после себя окурки, бутылки, горы мусора и "неприятный запах".

Все это происходит в центре города, в его исторической части, которую посещают туристы, делают фотографии на фоне старинного костела. Ни для кого не секрет, что внутренний двор домов возле "Приватбанка" служит своеобразной территорией, где справляют свои биологические потребности лица, не имеющие постоянного места жительства, и те, кто любит заглядывать в бутылку,

– отметил Кучма.

По его словам, пройти там, не закрыв нос, невозможно. Городской глава убежден, что такие вещи в центре Дрогобыча – недопустимы. Поэтому он призвал правоохранителей и муниципальную стражу города во время патрулирований навести порядок с людьми, которые пьянствуют на площади Замковая Гора. Кроме этого, дрогобычских коммунальщиков обязали убрать и очистить территорию вокруг "Приватбанка".

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