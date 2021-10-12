Ми зможемо обходити бюрократію, – Садовий прокоментував угоду України та ЄС про "відкрите небо"

Україна і Євросоюз 12 жовтня підписали угоду про єдиний авіаційний простір. За словами мера Львова Андрія Садового, це гарна новина для економіки міста та країни.

Історичну угоду підписали під час саміту Україна – ЄС у Києві. Тепер наша країна отримає право призначати своїх авіаперевізників для польотів в будь-які країни Євросоюзу.

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Садовий прокоментував угоду України та ЄС про "відкрите небо"

За словами Садового, день підпису угоди про "відкрите небо" – чудовий для економіки Львова та України.

Україна та Європейський Союз підписали угоду про "відкрите небо". Тепер ми зможемо обходити бюрократію і швидше отримувати слоти та відкривати рейси у ті міста, які нам цікаві й потрібні,

– зауважив мер.

За його словами, з одного боку це спрощення процедур, а з іншого – відповідальність, адже нові авіарейси відкриватимуть на свій страх і ризик.

"Але відповідальність треба брати, бо від цього залежить наш розвиток і успіх", – підсумував міський голова.

Коротко про угоду про "відкрите небо"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель 12 жовтня підписали угоду про "відкрите небо".

Згідно з нею, усі країни ЄС зможуть призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну. Окрім цього, ці авіакомпанії отримають право здійснювати внутрішні рейси в Україні.

Угода дозволить збільшити кількість авіаперевізників на українському ринку. Так, вартість подорожей стане доступнішою.

Окрім цього, перельоти відповідатимуть європейським стандартам безпеки та якості.

Наразі внутрішні рейси здійснюють лише українські компанії. Проте, коли в Україну увійдуть міжнародні лоукостери, наші авіаперевізники будуть змушені з ними конкурувати. Тому українцям стануть доступними вигідніші пропозиції.

Текст допису Андрія Садового:

Сьогодні гарний день для економіки нашого міста та країни. Україна та Європейський Союз підписали угоду про "відкрите небо". Тепер ми зможемо обходити бюрократію і швидше отримувати слоти та відкривати рейси у ті міста, які нам цікаві й потрібні.

З одного боку це спрощення процедур, а з іншого - відповідальність, бо тоді ми відкриваємо рейси на свій страх і ризик. Але відповідальність треба брати, бо від цього залежить наш розвиток і успіх.