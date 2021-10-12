Історичну угоду підписали під час саміту Україна – ЄС у Києві. Тепер наша країна отримає право призначати своїх авіаперевізників для польотів в будь-які країни Євросоюзу.
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Садовий прокоментував угоду України та ЄС про "відкрите небо"
За словами Садового, день підпису угоди про "відкрите небо" – чудовий для економіки Львова та України.
Україна та Європейський Союз підписали угоду про "відкрите небо". Тепер ми зможемо обходити бюрократію і швидше отримувати слоти та відкривати рейси у ті міста, які нам цікаві й потрібні,
– зауважив мер.
За його словами, з одного боку це спрощення процедур, а з іншого – відповідальність, адже нові авіарейси відкриватимуть на свій страх і ризик.
"Але відповідальність треба брати, бо від цього залежить наш розвиток і успіх", – підсумував міський голова.
Коротко про угоду про "відкрите небо"
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель 12 жовтня підписали угоду про "відкрите небо".
- Згідно з нею, усі країни ЄС зможуть призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну. Окрім цього, ці авіакомпанії отримають право здійснювати внутрішні рейси в Україні.
- Угода дозволить збільшити кількість авіаперевізників на українському ринку. Так, вартість подорожей стане доступнішою.
- Окрім цього, перельоти відповідатимуть європейським стандартам безпеки та якості.
Текст допису Андрія Садового:
Сьогодні гарний день для економіки нашого міста та країни. Україна та Європейський Союз підписали угоду про "відкрите небо". Тепер ми зможемо обходити бюрократію і швидше отримувати слоти та відкривати рейси у ті міста, які нам цікаві й потрібні.
З одного боку це спрощення процедур, а з іншого - відповідальність, бо тоді ми відкриваємо рейси на свій страх і ризик. Але відповідальність треба брати, бо від цього залежить наш розвиток і успіх.