Історичну угоду підписали під час саміту Україна – ЄС у Києві. Тепер наша країна отримає право призначати своїх авіаперевізників для польотів в будь-які країни Євросоюзу.

До теми Україна та ЄС підписали угоди про спільний авіапростір: що це означає для українців

Садовий прокоментував угоду України та ЄС про "відкрите небо"

За словами Садового, день підпису угоди про "відкрите небо" – чудовий для економіки Львова та України.

Україна та Європейський Союз підписали угоду про "відкрите небо". Тепер ми зможемо обходити бюрократію і швидше отримувати слоти та відкривати рейси у ті міста, які нам цікаві й потрібні,

– зауважив мер.

За його словами, з одного боку це спрощення процедур, а з іншого – відповідальність, адже нові авіарейси відкриватимуть на свій страх і ризик.

"Але відповідальність треба брати, бо від цього залежить наш розвиток і успіх", – підсумував міський голова.

Зауважте! Наразі внутрішні рейси здійснюють лише українські компанії. Проте, коли в Україну увійдуть міжнародні лоукостери, наші авіаперевізники будуть змушені з ними конкурувати. Тому українцям стануть доступними вигідніші пропозиції.

Коротко про угоду про "відкрите небо"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель 12 жовтня підписали угоду про "відкрите небо".

Згідно з нею, усі країни ЄС зможуть призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну. Окрім цього, ці авіакомпанії отримають право здійснювати внутрішні рейси в Україні.

Угода дозволить збільшити кількість авіаперевізників на українському ринку. Так, вартість подорожей стане доступнішою.

Окрім цього, перельоти відповідатимуть європейським стандартам безпеки та якості.

Текст допису Андрія Садового:

Сьогодні гарний день для економіки нашого міста та країни. Україна та Європейський Союз підписали угоду про "відкрите небо". Тепер ми зможемо обходити бюрократію і швидше отримувати слоти та відкривати рейси у ті міста, які нам цікаві й потрібні.

З одного боку це спрощення процедур, а з іншого - відповідальність, бо тоді ми відкриваємо рейси на свій страх і ризик. Але відповідальність треба брати, бо від цього залежить наш розвиток і успіх.