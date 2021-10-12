Историческое соглашение подписали во время саммита Украина – ЕС в Киеве. Теперь наша страна получит право назначать своих авиаперевозчиков для полетов в страны Евросоюза.

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Садовый прокомментировал соглашение Украины и ЕС об "открытом небе"

По словам Садового, день подписи соглашения об "открытом небе" – замечательный для экономики Львова и Украины.

Украина и Европейский Союз подписали соглашение об "открытом небе". Теперь мы сможем обходить бюрократию и быстрее получать слоты и открывать рейсы в те города, которые нам интересны и нужны,

– заметил мэр.

По его словам, с одной стороны это упрощение процедур, а с другой – ответственность, ведь новые авиарейсы будут открывать на свой страх и риск.

"Но ответственность надо брать, потому что от этого зависит наше развитие и успех", – подытожил городской глава.

Заметьте! Сейчас внутренние рейсы осуществляют только украинские компании. Однако, когда в Украину войдут международные лоукостеры, наши авиаперевозчики будут вынуждены с ними конкурировать. Поэтому украинцам станут доступными более выгодные предложения.

Коротко о соглашении об "открытом небе"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель 12 октября подписали соглашение об "открытом небе".

Согласно ей, все страны ЕС смогут назначать любого европейского перевозчика для выполнения рейсов в Украину. Кроме этого, эти авиакомпании получат право осуществлять внутренние рейсы в Украине.

Сделка позволит увеличить количество авиаперевозчиков на украинском рынке. Так, стоимость путешествий станет доступнее.

Кроме этого, перелеты будут соответствовать европейским стандартам безопасности и качества.

Текст сообщения Андрея Садового:

Сегодня хороший день для экономики нашего города и страны. Украина и Европейский Союз подписали соглашение об "открытом небе". Теперь мы сможем обходить бюрократию и быстрее получать слоты и открывать рейсы в те города, которые нам интересны и нужны.

С одной стороны это упрощение процедур, а с другой – ответственность, потому что тогда мы открываем рейсы на свой страх и риск. Но ответственность надо брать, потому что от этого зависит наше развитие и успех.