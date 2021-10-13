Міг винайняти квартиру у Львові: поліція розшукує 13-річного хлопця з Чернігова

Чернігівська поліція розшукує зниклого 13-річного Богдана Пласконя. Школяр міг вирушити у Львів, адже шукав там квартиру.

Про зникнення хлопця правоохоронців повідомила його мама. Він 11 жовтня вийшов з дому і не повернувся.

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Поліція оголосила у розшук зниклого школяра

Приблизно о 21:00 11 жовтня до поліції звернулася жителька Чернігова. Жінка розповіла, що її 13-річний син зник. Богдан Пласконь навчається у 7 класі чернігівської школи №29. Вранці він вийшов з дому, однак у школі не з'явився. Свій мобільний телефон хлопець залишив вдома. Наразі місце перебування школяра – невідоме.

Прикмети зниклого:

має вигляд 16-річного;

зріст 176 сантиметрів;

середньої статури, тілобудова – спортивна;

волосся коротке, світле;

карі очі;

був одягнений у сірі джинси, бордові кросівки, темно-синю куртку з коричневим хутром на капюшоні (також мав із собою бордову куртку);

мав 2 рюкзаки, один з яких виготовлений з текстильного матеріалу, сірого кольору, з написом "Lenovo".

За інформацією "Варта 1", школяр міг поїхати до Львова, адже телефонував до рієлторів щодо оренди квартири.

Поліцейські звертаються до усіх, хто може допомогти встановити місце перебування зниклого або надати іншу корисну інформацію, зателефонувати до поліції на лінію 102 або за номерами телефонів: 093-604-52-41 та 063-243-18-99.



Школяр може перебувати у Львові / Фото "Варта 1"