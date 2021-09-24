Можливі затоплення: на Львівщині прогнозують підйом води у річках
Джерело:ДСНС
Синоптики прогнозують у Львівській області підйом рівня води на річці західний Буг. Через негоду там можуть статися затоплення.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що загроза підняття води існуватиме протягом трьох днів: 24 – 26 вересня.
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Загроза затоплень на Львівщині
Поблизу міста Кам'янка-Бузька, що у Львівській області, очікують підйом рівня води на 0,1 – 0,3 метра над рівнем.
Це у результаті може призвести до затоплення заплави. Тому у регіоні оголосили І рівень небезпеки – жовтий.
Нагадаємо, 24 вересня по всій території України панує похмура та дощова погода. Також діє штормове попередження – сильні вітри до 15 – 20 метрів за секунду дмуть по всій країні. У західних областях вітер розганяється до 30 метрів за секунду.
Зима у Карпатах
- 20 вересня температура у Карпатах опустилася до 0 градусів. На ґрунті з'явилася паморозь і пішов дощ.
- Наступного дня на горі Піп Іван Чорногірський зафіксували похолодання до -6 градусів, там засніжило.
- Згодом у мережі оприлюднили кадри зі снігом на горі Томнатик.
- Вранці 24 вересня у Карпатах було дуже холодно, дув сильний вітер, лежав сніг, видимість була поганою. Людей застерегли від походів у гори найближчим часом.