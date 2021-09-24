У Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що загроза підняття води існуватиме протягом трьох днів: 24 – 26 вересня.

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Загроза затоплень на Львівщині

Поблизу міста Кам'янка-Бузька, що у Львівській області, очікують підйом рівня води на 0,1 – 0,3 метра над рівнем.

Це у результаті може призвести до затоплення заплави. Тому у регіоні оголосили І рівень небезпеки – жовтий.

Нагадаємо, 24 вересня по всій території Урани панує похмура та дощова погода. Також діє штормове попередження – сильні вітри до 15 – 20 метрів за секунду дмуть по всій країні. У західних областях вітер розганяється до 30 метрів за секунду.

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