Стовпчики термометрів підіймуться не вище 14 градусів тепла. Львівська міськрада закликає усіх зважати на прогноз погоди й бути обережними під час руху.

До теми На Львівщину йде потепління: прогноз погоди на 22 – 26 вересня

Синоптики оголосили штормове попередження

У Львові 24 вересня буде хмарно з проясненнями. Вдень місцями падатиме дощ. Температура коливатиметься від 12 до 14 градусів вище нуля.

Вітер – південно-західний з переходом на північно-західний, 9 – 14 метрів за секунду. Вранці очікують пориви штормового вітру зі швидкістю 25 – 28 метрів за секунду, а вдень – 17 – 22 метрів за секунду.

Львів'ян закликають зважати на прогноз синоптиків і бути обережними під час руху. У міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадали, що під час негоди не варто ходити під:

розлогими деревами;

рекламними щитами;

лініями електропередач;

антенами.

Пориви штормового вітру можуть їх пошкодити, і людині не вдасться уникнути травматизації. Також не слід паркувати автомобілі під нестійкими конструкціями.

Важливо! У мерії нагадали, що в разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, потрібно телефонувати до рятувальників за номером 101 або на Гарячу лінію міста за номером 1580.



Прогноз погоди на 24 вересня / Дані Укргідрометцентру