Максимальну температуру прогнозують на 25 та 26 вересня. Стовпчики термометрів підіймуться до 18 градусів тепла.

До теми Майже всю Україну накриють дощі, у Карпатах – мокрий сніг: прогноз погоди на 22 вересня

Прогноз погоди на 22 – 26 вересня

У середу, 22 вересня, погоду на Львівщині визначатиме тилова частина циклону з центром над Європейською територією Росії та проходження атмосферного фронту з північного заходу. В області буде хмарно з проясненнями.

Часом падатиме невеликий помірний дощ. Вітер – північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, а вдень – від 9 до 11 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 22 вересня / Дані Укргідрометцентру

У четвер, 23 вересня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують, однак протягом доби ймовірний короткочасний дощ. Вітер – південно-західний. Вночі його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду, а вдень – 9 – 14 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 3 до 5 градусів вище нуля, місцями на поверхні ґрунту можливі заморозки 0 – 3 градуси. Вдень температура становитиме 11 – 13 градусів тепла.



Прогноз погоди на 23 вересня / Дані Укргідрометцентру

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У п'ятницю, 24 вересня, в області також буде хмарно з проясненнями. Часом падатиме невеликий дощ.

Вітер – південно-західний з переходом на північно-західний, 9 – 14 метрів за секунду, Інколи будуть пориви зі швидкістю 17 – 22 метри за секунду. Температура вночі становитиме 5 – 7 градусів тепла, а вдень – 11 – 13 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 24 вересня / Дані Укргідрометцентру

У суботу, 25 вересня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Протягом доби істотних опадів не прогнозують.

Вітер – південно-західний з переходом на південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, а вдень – від 16 до 18 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 25 вересня / Дані Укргідрометцентру

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У неділю, 26 вересня, як і в усі попередні дні, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не очікують.

Вітер – південно-західний з переходом на південно-східний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 8 – 10 градусів вище нуля, а вдень – 16 – 18 градусів тепла.



Прогноз погоди на 26 вересня / Дані Укргідрометцентру