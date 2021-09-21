Максимальную температуру прогнозируют на 25 и 26 сентября. Столбики термометров поднимутся до 18 градусов тепла.

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Прогноз погоды на 22 – 26 сентября

В среду, 22 сентября, погоду на Львовщине будет определять тыловая часть циклона с центром над Европейской территорией России и прохождение атмосферного фронта с северо-запада. В области будет облачно с прояснениями.

Временами будет падать небольшой умеренный дождь. Ветер – северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 4 до 6 градусов тепла, а днем – от 9 до 11 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 22 сентября / Данные Укргидрометцентра

В четверг, 23 сентября, на Львовщине будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируют, однако в течение суток вероятен кратковременный дождь. Ветер – юго-западный. Ночью его скорость составит 5 – 10 метров в секунду, а днем – 9 – 14 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 3 до 5 градусов выше нуля, местами на поверхности почвы возможны заморозки 0 – 3 градуса. Днем температура составит 11 – 13 градусов тепла.



Прогноз погоды на 23 сентября / Данные Укргидрометцентра

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В пятницу, 24 сентября, в области также будет облачно с прояснениями. Временами будет падать небольшой дождь.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9 – 14 метров в секунду, Иногда порывы будут со скоростью 17 – 22 метра в секунду. Температура ночью составит 5 – 7 градусов тепла, а днем – 11 – 13 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 24 сентября / Данные Укргидрометцентра

В субботу, 25 сентября, на Львовщине будет облачно с прояснениями. В течение суток существенных осадков не прогнозируют.

Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 6 до 8 градусов тепла, а днем – от 16 до 18 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 25 сентября / Данные Укргидрометцентра

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В воскресенье, 26 сентября, как и во все предыдущие дни, на Львовщине будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидают.

Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью составит 8 – 10 градусов выше нуля, а днем – 16 – 18 градусов тепла.



Прогноз погоды на 26 сентября / Данные Укргидрометцентра