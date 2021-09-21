Температура коливатиметься у межах +7...+14 градусів. Найтепліше вже традиційно буде на Півдні, а також на Сході.

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Похолодання спостерігатиметься у більшості областей Заходу та Півночі. Найхолодніше буде на Рівненщині, Житомирщині та Чернігівщині. Погода буде хмарною та з дощами.

Натомість у південних регіонах – без опадів. Температура повітря там триматиметься на рівні +12...+14 градусів. Вітер буде північно-західних, до 5 – 10 метрів на секунду. Схожа ситуація спостерігатиметься й на Сході, проте там дощитиме. А на Харківщині температура впаде до + 11.

У середу, 22 вересня, у Києві утримуватиметься хмарна погода. У вівторок синоптики прогнозують у столиці невеликий дощ, вдень стовпчики термометрів опустяться до +7...+9 градусів.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко звернула увагу на те, що 22 вересня в Україну прийде астрономічна осінь. Температура відповідатиме цій порі року. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +1...+6 градусів. При проясненнях навіть можливі заморозки на ґрунті – окрім Півдня, Сходу та Закарпаття. Проте, якщо буде щільна хмарність, така ймовірність суттєво зменшується.

У Карпатах вже було нижче нуля і буде. І саме через таку низьку температуру повітря в Карпатах очікується мокрий сніг,

– попередила Діденко.

За її словами, помірні дощі накриють весь західний регірн, в інших областях також буде підвищена вологість повітря. Це спричинить невеликий періодичний дощ або тумани.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +9...+11

Львів – +9...+11

Івано-Франківськ – +10...+12

Тернопіль – +9...+11

Чернівці – +9...+11

Хмельницький – +9...+11

Луцьк – +8...+10

Рівне – +7...+9

Житомир – +7...+9

Вінниця – +8...+10

Одеса – +12...+14

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +12...+14

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +8...+10

Чернігів – +7...+9

Суми – +8...+10

Полтава – +9...+11

Дніпро – +10...+12

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +12...+14

Харків – +11...+13

Київ – +7...+9



Погода у містах України 22 вересня / Карта Укргідрометцентру

Повний допис синоптикині Наталки Діденко у фейсбуці:

Завтра приходить до нас астрономічна осінь. 22 вересня – д ень осіннього рівнодення. Остаточно зрозуміло, що літо поїхало далеко на Південь. Завтрашня синоптична ситуація із усіх сил старатиметься це показати, бо навіть у денні години очікуються скромні низенькі +6...+12 градусів, лише на Півдні, Донеччині та Луганщині трохи вище, +10...+14 градусів. Вночі ще холодніше, +1...+6 градусів. При проясненнях можливі заморозки на ґрунті (окрім Півдня, Сходу та Закарпаття). Але при проясненнях. Якщо буде щільна хмарність, то ймовірність заморозків суттєво зменшується.



У Карпатах вже було нижче нуля і буде. І саме через таку низьку температуру повітря в Карпатах очікується мокрий сніг! У середу помірні дощі пройдуть в західних областях (у Карпатах з мокрим снігом). На решті території України також буде підвищена вологість повітря, або невеликий періодичний дощ, або тумани. У Києві 22 вересня буде знову хмарно, вогко, невеликий дощ,. Холодна погода триватиме, вдень +7...+9 градусів. Потепліє в Україні ближче до вихідних і наступний тиждень ще порадує і сонечком, і високими градусами.