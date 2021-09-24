Столбики термометров поднимутся не выше 14 градусов тепла. Львовский горсовет призывает всех учитывать прогноз погоды и быть осторожными во время движения.
Темы На Львовщину идет потепление: прогноз погоды на 22 – 26 сентября
Синоптики объявили штормовое предупреждение
Во Львове 24 сентября будет облачно с прояснениями. Днем местами будет падать дождь. Температура будет колебаться от 12 до 14 градусов выше нуля.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9 – 14 метров в секунду. Утром ожидают порывы штормового ветра со скоростью 25 – 28 метров в секунду, а днем – 17 – 22 метров в секунду.
Львовян призывают учитывать прогноз синоптиков и быть осторожными во время движения. В городском управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения напомнили, что во время непогоды не стоит ходить под:
- раскидистыми деревьями;
- рекламными щитами;
- линиями электропередач;
- антеннами.
Порывы штормового ветра могут их повредить, и человеку не удастся избежать травматизации. Также не следует парковать автомобили под неустойчивыми конструкциями.
Прогноз погоды на 24 сентября / данные Укргидрометцентра