Можуть бути різні диверсійні групи, – Садовий звернувся до львів'ян через загрозу вторгнення

На тлі загрози вторгнення Росії Андрій Садовий звернувся до жителів Львова. Мер заявив, що ворогу потрібна дезорганізація. Тому можуть бути різні диверсійні групи.

Садовий наголосив, що можуть траплятися нештатні ситуації. Мер Львова зауважив: дуже важливо сьогодні мислити й передбачати можливі атаки ворога та унеможливлювати їх. Аби не було паніки, має бути чітка координація.

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Ми прекрасно розуміємо, що ворогу потрібна дезорганізація, дестабілізація, дестабілізація. Тому можуть бути різні диверсійні групи, можуть бути нештатні ситуації,

– наголосив мер Львова.

Своє звернення мер Львова підсумував словами: пильність – це те, що нам сьогодні потрібно. Це наші міста, це наша країна, тому ми переможемо.

Львів готовий до різного розвитку подій

Садовий запевнив, що Львів готовий до різного розвитку подій.

Вже вибудувана система, яка дозволить місту жити у разі повного відключення електропостачання. Окрім того, у Львові збільшили запаси крові, мають тримісячний запас медикаментів та матеріалів для перев'язки.

Усі комунальні підприємства забезпечені дизель-генераторами.

Також обстежили всі інженерні мережі. Кожна медустанова матиме запаси води та альтернативні джерела енергії.

Садовий закликав людей, які бачать щось підозріле, негайно звертатися до правоохоронців.

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