Найдорожчий у світі: львів'янка Вікторія Полюга зі СМА отримала рятівний укол

Маленька львів'янка Вікторія Полюга із СМА 10 січня отримала укол найдорожчого у світі препарату Zolgensma. На лікування дівчинки вдалося зібрати 50 мільйонів гривень.

Препарат слід було ввести до 29 березня, адже саме тоді дитині виповниться 2 роки. Якщо його ввели б пізніше, ліки не подіяли б.

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Вікторії Полюзі зробили укол препарату Zolgensma

Львів'янці Вікторії Полюзі зі спінальною м'язовою атрофією 10 січня зробили укол препарату Zolgensma, який зупинить прогресування хвороби дівчинки. На початку грудня вона разом із батьками вилетіла до США. Однак дорогою дитина підхопила вірус, тож введення препарату довелося відкласти до повного її одужання.

Нарешті настав той довгоочікуваний момент, до якого ми так довго йшли. Вікторія отримала укол Золгенсма. Дякуємо вам всім, що допомогли врятувати нашу донечку. Я завжди повторювала, що лише разом і з вашою підтримкою Вікторія буде здорова, і так воно є!,

– зауважила мама Вікторії.

Волонтери, які допомагали сім'ї, розповіли, що укол зробили у клініці міста Сан-Антоніо і вона добре його перенесла. Дівчинка ще деякий час перебуватиме у США, адже за її станом потрібне спостереження лікарів.

Коротко про збір на лікування Вікторії Полюги

Навесні 2021 року стартував грошовий збір на порятунок маленької львів'янки Вікторії Полюги.

У дівчинки діагностували рідкісне генетичне захворювання – спінальну м'язову атрофію (СМА).

Хвороба ослаблює тіло дитини та спричинює атрофію м'язів. Без лікування вона втрачає здатність рухатись і навіть ковтати та дихати.

Вікторія потребувала уколу препарату Zolgensma, який називають найдорожчим у світі.

Необхідні 50 мільйонів гривень зібрали 4 листопада.

Zolgensma – це препарат, який використовують для генної терапії спінально-м'язової атрофії. Він не виліковує повністю хворобу, однак допомагає зупинити її прогресування. Ліки вводять один раз, проте слід встигнути зробити це до того, як дитині виповниться 2 роки.