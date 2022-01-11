Самый дорогой в мире: львовянка Виктория Полюга с СМА получила спасительный укол

Маленькая львовянка Виктория Полюга с СМА 10 января получила укол самого дорогого в мире препарата Zolgensma. На лечение девочки удалось собрать 50 миллионов гривен.

Препарат следовало ввести до 29 марта, именно тогда ребенку исполнится 2 года. Если бы его ввели позже, лекарство не подействовало бы.

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Виктории Полюге сделали укол препарата Zolgensma

Львовяне Виктории Полюге со спинальной мышечной атрофией 10 января вкололи укол препарата Zolgensma, который остановит прогрессирование болезни девочки. В начале декабря она вместе с родителями вылетела в США. Однако по дороге ребенок подхватил вирус, поэтому введение препарата пришлось отложить до полного выздоровления.

Наконец-то наступил тот долгожданный момент, к которому мы так долго шли. Виктория получила укол Золгенсма. Спасибо вам всем, что помогли спасти нашу дочь. Я всегда повторяла, что только вместе и с вашей поддержкой Виктория будет здорова, и так оно есть!

– заметила мама Виктории.

Волонтеры, которые помогали семье, рассказали, что укол сделали в клинике города Сан-Антонио и девочка хорошо его перенесла. Она еще некоторое время будет находиться в США, за ее состоянием необходимо наблюдение врачей.

Кратко о сборе на лечение Виктории Полюги

Весной 2021 года стартовал денежный сбор на спасение маленькой львовянки Виктории Полюги.

У девочки диагностировали редкое генетическое заболевание – спинальную мышечную атрофию (СМА).

Болезнь ослабляет тело ребенка и вызывает атрофию мышц. Без лечения она теряет способность двигаться и даже глотать и дышать.

Виктория нуждалась в уколе препарата Zolgensma, который называют самым дорогим в мире.

Необходимые 50 миллионов гривен собрали 4 ноября.

Zolgensma – это препарат, который используется для генной терапии спинально-мышечной атрофии. Он не излечивает полностью болезнь, но помогает остановить ее прогрессирование. Лекарство вводится один раз, однако следует успеть сделать это до того, как ребенку исполнится 2 года.