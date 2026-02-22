Назавжди 23: під час нічного теракту у Львові загинула поліцейська Вікторія Шпилька

Внаслідок нічного теракту у Львові 22 лютого загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька з Волинської області. Вона була одруженою.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Що відомо про загиблу внаслідок теракту?

За даними поліції, дівчина закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і стала до лав патрульної поліції. Спершу працювала у Херсонській області після переїзду, а з 2023 року переїхала до Львівської області.

Колеги згадують дівчину як добру та щиру людину, яка завжди могла вислухати та підтримати. Восени 2025 року вона одружилася, її чоловік також працює у патрульній поліції, і сім'я мала спільні плани на майбутнє.

Сьогодні це майбутнє обірване. Й за сухими рядками невимовний біль батьків, коханого, друзів, колег. Невідповіді на повідомлення. Неповернення додому. Немає слів, які могли б це вгамувати. Ми пам’ятаємо! Ми не пробачимо,

– ідеться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким Вікторії. Світла пам'ять.

Уночі до поліції надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції стався вибух. Коли на місце прибув другий екіпаж, стався ще один вибух.

Попередньо встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої. Пошкоджень зазнало службове авто поліції та цивільний транспортний засіб. Відкрили кримінальне провадження за статтею про терористичний акт.