Не лише зброя: як ще Львів готується до протистояння з Росією

У Львові готуються до ймовірного протистояння з Росією. Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, які ще заходи проводять у місті, окрім навчань користуванню зброєю.

За словами Садового, важливо вміти допомагати співгромадянам у скрутний час. Тож Львів залишається відкритим для усіх, хто потребує прихистку.

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У Львові готуються до ймовірного протистояння з Росією

Садовий розповів, що стан справ в обороні України – це виключна компетенція державних органів влади. За новим законом щодо спротиву, на міста покладається функція фінансової підтримки.

Тому багато речей ми робимо з точки здорового глузду, але маючи повагу до закону. Наприклад, ми переформатували наше управління надзвичайних ситуацій, і сьогодні це управління надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та територіальної оборони,

– розповів Садовий.

На посаду керівника управління призначили колишнього заступника комбата 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ Миколу Гордійчука, який пройшов зону бойових дій. За словами Садового, на сесію міськради готують дуже серйозну програму. Усе відбувається згідно з чинним законодавством.

Мер розповів, що є чинні протоколи, як діяти у випадку повномасштабного нападу Росії на Україну. Уся діяльність органів місцевого самоврядування – чітко регламентована.

"Ми чітко знаємо, що, де і як ми маємо робити. Але це є з грифом – я не маю права про це говорити публічно", – зазначив мер.

Міський голова додав, що між мерами інших українських міст є комунікація щодо цих питань. Садовий інколи з ними зідзвонюються.

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Місто збільшуватиме свої потужності

Садовий розповів, що у XX столітті українці пережили такі випробування, які мало хто може усвідомити. Тому потрібно завжди відчиняти двері та допомагати усім нашим співгромадянам, які того потребують.

"Згадайте 2014 рік: скільки людей переїхало сюди з Криму, скільки приїхало зі Східної України. Це переїхали, можливо, багатші. Дуже багато працює в інжинірингових компаніях, які мають замовлення з-за кордону, дуже багато айтішників приїхало, з Криму багато людей приїхало", – зазначив мер.

За його словами, ситуація складніша на сході України, адже туди, як правило, їдуть ті, хто не має ресурсів вирушити на Франківщину, Тернопільщину чи Львівщину.

"Наш такий поштовх розвитку медицини – я вважаю, що це критично важливо. Тому що ми повинні розуміти, що коли йде загострення на сході, то, як правило, поранених везуть сюди. Є наш військовий госпіталь – молодці, вони якісно працюють. Наша Лікарня швидкої допомоги, наше Перше медичне об'єднання", – зауважив Садовий.

Міський голова додав, що у центрі трансплантології, до прикладу, проводять надскладні операції. Львів готовий й далі збільшувати свої потужності.

"Таке є життя: треба вміти воювати – треба вміти лікувати тих, хто воює", – підсумував Садовий.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.