По словам Садового, важно уметь помогать согражданам в трудное время. Поэтому Львов остается открытым для всех, кто нуждается в убежище.

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Садовый рассказал, что положение дел в обороне Украины – это исключительная компетенция государственных органов власти. По новому закону о сопротивлении, на города возлагается функция финансовой поддержки.

Поэтому многие вещи мы делаем с точки здравого смысла, но имея уважение к закону. Например, мы переформатировали наше управление чрезвычайных ситуаций, и сегодня это управление чрезвычайных ситуаций, гражданской защиты и территориальной обороны,

– рассказал Садовый.

На должность руководителя управления назначили бывшего заместителя комбата 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ Николая Гордийчука, который прошел зону боевых действий. По словам Садового, на сессию горсовета готовят очень серьезную программу. Все происходит согласно действующему законодательству.

Мэр рассказал, что есть действующие протоколы, как действовать в случае полномасштабного нападения России на Украину. Вся деятельность органов местного самоуправления – четко регламентирована.

"Мы четко знаем, что, где и как мы должны делать. Но это есть с грифом – я не имею права об этом говорить публично", – отметил мэр.

Городской глава добавил, что между мэрами других украинских городов есть коммуникация по этим вопросам. Садовый иногда с ними созванивается.

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Город будет увеличивать свои мощности

Садовый рассказал, что в XX веке украинцы пережили такие испытания, которые мало кто может осознать. Поэтому нужно всегда открывать двери и помогать всем нашим согражданам, которые в этом нуждаются.

"Вспомните 2014 год, сколько людей переехало сюда из Крыма, сколько приехало из Восточной Украины. Это переехали, возможно, побогаче. Очень много работает в инжиниринговых компаниях, которые имеют заказ из-за границы, очень много айтишников приехало из Крыма много людей приехало", – отметил мэр.

По его словам, ситуация сложнее на востоке Украины, ведь туда, как правило, едут те, кто не имеет ресурсов отправиться на Франковскую, Тернопольскую или Львовщину.

"Наш такой толчок развитию медицины – я считаю, что это критически важно. Потому что мы должны понимать, что когда идет обострение на востоке, то, как правило, раненых везут сюда. Есть наш военный госпиталь – молодцы, они качественно работают. Наша Больница скорой помощи, наше Первое медицинское объединение", – отметил Садовый.

Городской глава добавил, что в центре трансплантологии, к примеру, проводят сложнейшие операции. Львов готов и дальше увеличивать свои мощности.

"Такова жизнь: надо уметь воевать – надо уметь лечить тех, кто воюет", – подытожил Садовый.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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