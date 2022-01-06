Не підписував угоду без "відкату": СБУ затримала посадовця Держпродспоживслужби

Співробітники СБУ викрили на корупційній схемі одного із керівників районного управління Держпродспоживслужби у Львівській області. Він вимагав майже 10% "відкату" у місцевого підприємця.

Посадовець погрожував створити штучні перешкоди, якщо не отримає хабаря. Він відмовлявся підписувати підприємцю документи без "відкату".

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Посадовець систематично вимагав "відкати"

Один з керівників районного управління Держпродспоживслужби у Львівській області організував корупційну схему. Він за 10% від суми договору "гарантував" місцевому підприємцеві не затягувати процедуру. За інформацією Львівської облпрокуратури, посадовець систематично вимагав хабарі.

Він створив умови, за яких підприємець був вимушений дати хабар для підписання товарно-транспортної та видаткової накладних щодо постачання дров. Посадовець вимагав 10 тисяч гривень "відкату". Чоловіка затримали під час передачі грошей.



СБУ викрили на хабарі посадовця Держпродспоживслужби / Фото СБУ

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Чоловікові загрожує в'язниця

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою". Невдовзі посадовцеві повідомлять про підозру та відсторонять його від посади.

Затриманому загрожує від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони перевіряють причетність інших посадовців до цієї корупційної схеми.



Чоловік вимагав "відкат" у підприємця / Фото СБУ



Посадовця затримали після отримання хабаря / Фото СБУ



Правоохоронці проводять розслідування / Фото Львівської облпрокуратури