Не вистачає грошей: польська компанія зупинила ремонт прикордонної дороги на Львівщині

Польська підрядна компанія "Дрог-Буд" тимчасово зупинила ремонт прикордонної дороги Червоноград – Рава-Руська через необхідність додаткового фінансування. Роботи тривали тут лише 2,5 місяця.

За тендером, вартість ремонту цієї дороги становила 21,5 мільйона євро. Однак згодом повідомили, що для продовження виконання робіт потрібно ще 9 мільйонів євро.

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Ремонт дороги Червоноград – Рава-Руська тимчасово зупинили

Польська компанія "Дрог-Буд" у 2017 році виграла тендер на ремонт дороги Червоноград – Рава-Руська. Загальна протяжність дороги становить понад 53 кілометри. Вартість робіт – 21,5 мільйона євро. Ремонт дороги фінансує польський уряд.

Роботи розпочали лише в липні 2021 року. Тоді у Службі автодоріг Львівщини повідомили, що для ремонту потрібен 31 мільйон євро. Станом на початок жовтня підрядник провів лише підготовчі роботи у межах села Острів. Наразі ремонт зупинили.

Керівник САД Львівщини Олег Береза розповів, що коли провели експертизу і врахували специфіку усіх робіт, виявилося, що грошей, передбачених основною угодою, замало. Тому для продовження ремонту потрібно укласти договір на 9 мільйонів євро додаткового фінансування.

Ця додаткова угода, про яку йдеться, визначає специфіку усіх робіт після того, як ми провели експертизу. На жаль, обсягів контракту у фінансовій частині є замало, щоб закрити це фінансування і відповідно виникла необхідність підписати додаткові документи,

– зауважив Береза.

Ці документи підписали тиждень тому. За словами посадовця, є певна процедура візування і погодження змін та доповнень в Укравтодорі, Мінфіні й Міністерстві інфраструктури. Після цього відбудеться аналогічний процес з боку польської сторони. Як тільки усі документи передадуть у Польщу, компанія готова продовжити роботи.

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З часу проведення тендера ціни змінились

Директор представництва підрядної організації ТзОВ "Дрог-Буд", ексзаступник голови ЛОДА та голови Львівської облради Валерій П'ятак зазначив, що вартість капітального ремонту одного кілометра дороги Червоноград – Рава-Руська становить орієнтовно 19 мільйонів гривень. За його словами, потреба у додатковому фінансуванні виникла через те, що тендер відбувся 4 роки тому за кошторисами 8-річної давнини. За цей час стан доріг, державні будівельні норми та ціни суттєво змінилися.

"Як тільки з Міністерства фінансів вийде хоча б відкоригований основний договір до Варшави на погодження, то це буде сигнал для нас мобілізувати людей та техніку, щоб знову повернутися на цей об'єкт", – додав П'ятак.

Бучко підкреслив, що компанія "Дрог-Буд" тривалий час працює на Львівщині. Окрім цієї дороги, вона виконує роботи за такими контрактами:

Яворів – Грушів (ремонт вже завершили);

Смільниця – Хирів(роботи активно тривають);

Нижанковичі – Самбір (ремонт триває).