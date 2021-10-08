У небі на Львівщині виникло незвичне явище: цікаві фото
Джерело:фейсбук газети "Медіа Дрогобиччина"
У небі над Дрогобичем 7 жовтня спостерігали незвичне явище. Деякі користувачі соцмереж говорили, що воно виникло внаслідок вибуху балону на пункті прийому металобрухту, а інші ж жартували, що так розпилюють вакцину проти коронавірусу.
У мережі опублікували 2 фото з місця події. Причина виникнення дивного явища наразі невідома.
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У небі над Дрогобичем спостерігали цікаве явище
У фейсбуці 8 жовтня опублікували 2 світлини незвичного явища, яке виникло у небі над Дрогобичем.
Дрогобич 07.10.2021. Вулиця Трускавецька. Що це, наразі невідомо,
– мовиться у підписі до фото.
На світлині зображений перпендикулярний до землі стовп чогось схожого на пару. Жителі міста неабияк здивувалися, побачивши це цікаве явище.
У Дрогобичі спостерігали незвичне явище / Фото Олексія Свища
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Допис викликав шквал коментарів у мережі
Дрогобичани у коментарях до допису намагались розібратись, що саме стало причиною дивного явища. Деякі користувачі мережі зазначали, що це може бути конденсаційний слід від літака. Однак дивно, що він пролягав не паралельно, а перпендикулярно до землі. Інші містяни жартували, що так розприскують вакцину.
- "Конденсаційний слід від літака + сонце";
- "Це може бути ракета";
- "Це Супермен";
- "Моя версія – сигнальна ракета";
- "Там є прийом металобрухту, щось різали, напевно, або балон якийсь вибухнув";
- "Мабуть, НЛО".
Причина дивного явища наразі невідома / Фото Олексія Свища