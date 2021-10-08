В сети опубликовали 2 фото с места происшествия. Причина возникновения странного явления пока неизвестна.
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В небе над Дрогобычем наблюдали интересное явление
В Фейсбуке 8 октября опубликовали 2 фотографии необычного явления, которое возникло в небе над Дрогобычем.
Дрогобыч 07.10.2021. Улица Трускавецкая. Что это, пока неизвестно,
– говорится в подписи к фото.
На фотографии изображен перпендикулярный к Земле столб чего-то похожего на пар. Жители города изрядно удивились, увидев это интересное явление.
В Дрогобыче наблюдали необычное явление / Фото Алексея Свища
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Сообщение вызвало шквал комментариев в сети
Жители Дрогобыча в комментариях к сообщению пытались разобраться, что именно стало причиной странного явления. Некоторые пользователи сети отмечали, что это может быть конденсационный след от самолета. Однако странно, что он пролегал не параллельно, а перпендикулярно к Земле. Другие горожане шутили, что так распрыскивают вакцину.
- "Конденсационный след от самолета + солнце";
- "Это может быть ракета";
- "Это Супермен";
- "Моя версия – сигнальная ракета";
- "Там есть прием металлолома, что-то резали, наверное, или баллон какой-то взорвался";
- "Должно быть, НЛО".
Причина странного явления пока неизвестна / Фото Алексея Свища