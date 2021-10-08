В сети опубликовали 2 фото с места происшествия. Причина возникновения странного явления пока неизвестна.

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В небе над Дрогобычем наблюдали интересное явление

В Фейсбуке 8 октября опубликовали 2 фотографии необычного явления, которое возникло в небе над Дрогобычем.

Дрогобыч 07.10.2021. Улица Трускавецкая. Что это, пока неизвестно,
– говорится в подписи к фото.

На фотографии изображен перпендикулярный к Земле столб чего-то похожего на пар. Жители города изрядно удивились, увидев это интересное явление.


В Дрогобыче наблюдали необычное явление / Фото Алексея Свища

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Сообщение вызвало шквал комментариев в сети

Жители Дрогобыча в комментариях к сообщению пытались разобраться, что именно стало причиной странного явления. Некоторые пользователи сети отмечали, что это может быть конденсационный след от самолета. Однако странно, что он пролегал не параллельно, а перпендикулярно к Земле. Другие горожане шутили, что так распрыскивают вакцину.

  • "Конденсационный след от самолета + солнце";
  • "Это может быть ракета";
  • "Это Супермен";
  • "Моя версия – сигнальная ракета";
  • "Там есть прием металлолома, что-то резали, наверное, или баллон какой-то взорвался";
  • "Должно быть, НЛО".

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Причина странного явления пока неизвестна / Фото Алексея Свища