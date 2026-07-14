Потужна злива накрила Львів: частину вулиць затопило, а блискавка влучила у телевежу

Потужна злива з грозою 14 липня накрила Львів, спричинивши масштабні підтоплення вулиць та значні труднощі для автомобільного руху. На окремих ділянках дороги опинилися під водою настільки, що проїзд транспорту став майже неможливим.

Під час негоди блискавка також влучила у львівську телевежу, а мешканці повідомляють про перебої з електропостачанням та стрибки напруги. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Що відомо про негоду у Львові?

У понеділок, 14 липня, Львів опинився під ударом потужної негоди. На місто ринула сильна злива та гроза, які за короткий час призвели до підтоплення низки вулиць. У соціальних мережах активно поширюють фото та відео наслідків негоди, де видно, що окремі дороги буквально перетворилися на річки.

Сильна злива у Львові: дивіться відео

Через значну кількість опадів рух транспорту на деяких автошляхах суттєво ускладнився. На окремих ділянках автомобілі змушені рухатися дуже повільно, а місцями проїзд фактично став неможливим через високий рівень води.

У соцмережах жартома порівнюють Львів із Венецією, однак для містян така ситуація створила чимало незручностей.

Львів накрила потужна негода: дивіться відео

Під час грози очевидці також зафіксували момент, коли блискавка влучила у львівську телевежу. Відео з яскравим електричним розрядом активно поширюються у місцевих телеграм-каналах та соціальних мережах.

Блискавка влучила у львівську телевежу: дивіться відео

Окрім підтоплень, мешканці різних районів Львова повідомляють про перебої з електропостачанням. За словами очевидців, подекуди зникало світло, а також фіксувалися різкі стрибки напруги в електромережі.

Через це містянам радять тимчасово від'єднати від електромережі чутливу побутову техніку та інші потужні електроприлади, щоб убезпечити їх від можливих пошкоджень у разі перепадів напруги.

Зауважимо, що цього тижня в Україні переважатиме по-літньому спекотна погода, однак окремі регіони періодично накриватимуть грозові дощі. На початку другої половини тижня опади з грозами охоплять більшість областей, місцями можливі град і шквали вітру.

Найнестійкіша погода очікується у західних регіонах, де дощі зберігатимуться довше, тоді як в інших областях переважатиме суха та сонячна погода. У п'ятницю більшість території країни перебуватиме без опадів, лише вночі та вранці на Заході місцями можливий туман.

Температура повітря вночі коливатиметься переважно від +13 до +21 градуса, а вдень становитиме +26...+33 градуси, подекуди на Закарпатті та крайньому Півдні – до +35 градусів.