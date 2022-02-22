Неподалік Червонограда трапився відчутний землетрус

Біля Червонограда 21 лютого зафіксували землетрус. Його магнітуда за шкалою Ріхтера становила 2,8.

Такий землетрус вважають відчутним для людей. Він здатен викликати коливання легких предметів.

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Неподалік Червонограда трапився землетрус

Поблизу Червонограда 21 лютого зафіксували землетрус магнітудою 2,8 за шкалою Ріхтера. Його джерело розташоване на глибині 3 кілометри.

За класифікацією землетрус відноситься до відчутних, відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення, просто неба – тільки в сприятливих умовах,

– розповіли фахівці.



Біля Червонограда стався землетрус / Фото Головного центру спецконтролю

Коливання такого землетрусу подібні до струсу, який утворив проїзд легкої вантажівки. Якщо спостерігати уважно, то можна помітити легкі коливання неважких предметів. Їх краще видно у квартирах на верхніх поверхах.

Найпотужніші землетруси на Львівщині зафіксували 11 вересня 2018 року та 3 грудня 2019 року. Їхні магнітуди становили 2,2 та 3,0.



Параметри землетрусу / Фото Головного центру спецконтролю

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