Обговорили готовність, – Садовий провів зустріч з головами інших міст Західної України

Мер Львова Андрій Садовий провів координаційну зустріч із головами інших об'єднаних громад західного регіону. Вони обговорили готовність до надзвичайних ситуацій.

Нарада відбулася в режимі онлайн-конференції 15 лютого. На ній були присутні не лише мери великих міст, а й голови громад Львівщини. Про це мер після зустрічі написав у своєму телеграм-каналі.

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Що там обговорювали

Передусім постало питання, чи готові міста приймати тимчасово переміщених осіб. Адже така потреба може виникнути у випадку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Чітка координація та взаємопідтримка — сьогодні це найважливіше. Дякую колегам за співпрацю,

– сказав Андрій Садовий.

Слід зауважити, що це ж питання мер напередодні обговорював із місцевим духовенством. Рада єпископів Львова заявила, що готова приймати людей на території своїх храмів. Окрім цього, священнослужителі погодилися надавати свої підвали для використання як укриття.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля й захищати нашу землю. А міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України, та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.



Що потрібно робити для спокою на тлі загрози / Інфографіка 24 каналу

Читайте повний текст допису Андрія Садового:

Провели координаційні зустрічі з головами громад Західної України та Львівської області.

Обговорили готовність наших міст приймати вимушено переміщених осіб.

Чітка координація та взаємопідтримка — сьогодні це найважливіше.

Дякую колегам за співпрацю!