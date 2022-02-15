Совещание прошло в режиме онлайн-конференции 15 февраля. Об этом мэр после встречи написал в своем телеграм-канале.
Что там обсуждали
Прежде всего встал вопрос, готовы ли города принимать временно перемещенных лиц. Ведь такая потребность может возникнуть в случае полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
Четкая координация и взаимоподдержка – сегодня это самое важное. Спасибо коллегам за сотрудничество,
– сказал Андрей Садовый.
Следует заметить, что этот вопрос мэр накануне обсуждал с местным духовенством. Совет епископов Львова заявил, что готов принимать людей на территории своих храмов.
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