Облрада виділила 5 мільйонів на тероборону Львівщини: що планують закупляти

У Львівській облраді 16 січня відбулася вкрай важлива позачергова сесія. Там ухвалили рішення про виділення 5 мільйонів гривень на територіальну оборону області.

Перед цим там виступили представники екстрених служб і прикордонники. Також був керівники бригади місцевої тероборони, який розповів на що підуть ці гроші.

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Уже почали укладати контракти

За таке рішення проголосували 68 депутатів. Керівник бригади територіальної оборони Валерій Курко повідомив, що керівний склад бригади сформовано на 70%. Наразі вже розпочався другий етап. Тобто вже укладають контракти з місцевими щодо служби в резерві.

Також командир пояснив, бригада фінансується міноборони. Проте виділені з облрадою гроші також потрібні. Адже їх можуть використати на потреби оборони області: на забезпечення охорони зброї та боєприпасів, а також купівлю засобів зв'язку та відеоспостереження.

Раніше не могли зібратися

Раніше повідомляли, що Львівська облрада мала зібратися на цю сесію 15 лютого. Проте це не вдалося, бо не було спільної думки про потреби.

Голова установи Ірина Гримак запевнила, що вони готові ухвалити Програму підтримки підрозділів тероборони. Мовляв, департаменту з питань цивільного захисту доручили розробити відповідну програму ще 1 лютого.

Проте посадовиця також зазначила, що керівництво тероборони та Львівської ОДА мають різні позиції щодо цього. Саме тому 15 лютого відбулося тільки засідання президії Львівської облради.

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