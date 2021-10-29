Об'їзну дорогу Львова заблокували десятки фур: що вимагають перевізники

Міжнародні перевізники влаштували попереджувальну акцію протесту на об'їзній дорозі у Львові. Десятки вантажівок заблокували проїзд іншим автомобілям. Організатори руху звернулися до уряду, щоб "врятувати галузь".

29 жовтня відбувається попереджувальна акція громадських організацій "Міжнародні автомобільні перевізники України" та ГО "Перевізники західного регіону". Такий же захід проводять паралельно на Волині.

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Фури блокують дорогу

Вантажівки повільно їдуть трасою, чим створюють величезні затори. Вони блокують рух інших автомобілів і не дозволяють їм обігнати колони вантажівок. Відомо, що такий протест водії організовують не вперше.

Організатори акції назвали її попереджувальною. У ній взяли участь десятки фур. Схожа акція відбувається зараз на Волині. Якщо у Львові вантажівки рухаються об'їзною дорогою, то на Волині – трасою Льцьк – Яготин. Перевізники кажуть, що в такий спосіб вимагають від уряду врятувати галузь.

У Львові десятки фур заблокували Об'їзну дорогу: відео

Зокрема, міжнародні вантажні перевізники вимагають:

вирішити проблему з постійною відсутністю дозволів на міжнародні перевезення, звернутися в ЄС, в Європейський Суд та задіяти всі важелі впливу на найвищому рівні для вирішення проблеми;

викорінити корупцію в Державній службі України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека);

вирішити проблем з чергами на кордонах;

не приймати жодних рішень стосовно процесу міжнародних вантажних автомобільних перевезень без узгодження з перевізниками (закриття кордонів, перенесення ПВД, змін процедури отримання дозволів);

розробити план заходів для лібералізації транзитних перевезень через територію Польщі.

Перевізники влаштували попереджувальну акцію: дивіться відео