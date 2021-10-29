29 жовтня відбувається попереджувальна акція громадських організацій "Міжнародні автомобільні перевізники України" та ГО "Перевізники західного регіону". Такий же захід проводять паралельно на Волині.

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Фури блокують дорогу

Вантажівки повільно їдуть трасою, чим створюють величезні затори. Вони блокують рух інших автомобілів і не дозволяють їм обігнати колони вантажівок. Відомо, що такий протест водії організовують не вперше.

Організатори акції назвали її попереджувальною. У ній взяли участь десятки фур. Схожа акція відбувається зараз на Волині. Якщо у Львові вантажівки рухаються об'їзною дорогою, то на Волині – трасою Льцьк – Яготин. Перевізники кажуть, що в такий спосіб вимагають від уряду врятувати галузь.

У Львові десятки фур заблокували Об'їзну дорогу: відео

Зокрема, міжнародні вантажні перевізники вимагають:

вирішити проблему з постійною відсутністю дозволів на міжнародні перевезення, звернутися в ЄС, в Європейський Суд та задіяти всі важелі впливу на найвищому рівні для вирішення проблеми;

викорінити корупцію в Державній службі України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека);

вирішити проблем з чергами на кордонах;

не приймати жодних рішень стосовно процесу міжнародних вантажних автомобільних перевезень без узгодження з перевізниками (закриття кордонів, перенесення ПВД, змін процедури отримання дозволів);

розробити план заходів для лібералізації транзитних перевезень через територію Польщі.

Перевізники влаштували попереджувальну акцію: дивіться відео