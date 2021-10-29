29 октября проходит предупредительная акция общественных организаций "Международные автомобильные перевозчики Украины" и ОО "Перевозчики западного региона". Такое же мероприятие проводят параллельно на Волыни.

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Фуры блокируют дорогу

Грузовики медленно едут по трассе, чем создают огромные пробки. Они блокируют движение других автомобилей и не разрешают им обогнать колонны грузовиков. Известно, что такой протест водители организуют не в первый раз.

Организаторы акции назвали ее предупредительной. В ней приняли участие десятки фур. Похожая акция проходит сейчас на Волыни. Если во Львове грузовики движутся по объездной дороге, то на Волыни – по трассе Луцк – Яготин. Перевозчики говорят, что таким образом требуют от правительства спасти отрасль.

Во Львове десятки фур заблокировали Объездную дорогу: видео

В частности, международные грузовые перевозчики требуют:

решить проблему с постоянным отсутствием разрешений на международные перевозки, обратиться в ЕС, в Европейский Суд и задействовать все рычаги влияния на самом высоком уровне для решения проблемы;

искоренить коррупцию в Государственной службе Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность);

решить проблемы с очередями на границах;

не принимать никаких решений относительно процесса международных грузовых автомобильных перевозок без согласования с перевозчиками (закрытие границ, перенос ПВД, изменения процедуры получения разрешений);

разработать план мер по либерализации транзитных перевозок через территорию Польши.

Перевозчики устроили предупредительную акцию: смотрите видео