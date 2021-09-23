Сразу 3 акции протеста проходили 23 сентября в центре Киева. Завершились они также примерно в одно время, из-за чего протестующие вместе ринулись к ближайшей станции метро.

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Тысячи людей, многие из которых были без масок, не соблюдая никакой социальной дистанции, заблокировали вход в подземку.

Пришлось ограничивать вход

Поскольку турникеты не могли справиться с нагрузкой, а в холле "Арсенальной" сразу произошла давка, работники метрополитена ограничили вход на станцию.

Это привело к тому, что протестующие замедлились и еще дольше двигались к эскалатору, но сами поезда несколько разгрузились.

Сколько времени прошло до момента, пока участники всех митингов разъехались по домам, неизвестно. Однако люди существенно нервничали из-за неудобства, которые сами же для себя и создали.

Митинговали предприниматели и соратники Медведчука

Утром 23 сентября во центре Киева началось сразу 3 акции протеста. На одну из них приехали якобы представители крупного бизнеса, которым нардепы от "Слуги народа" хотят повысить налоги и акцизы. Другой митинг устроило движение SaveФЛП, который выступает против изменений в Налоговый кодекс.

Третью акцию протеста сделало руководство "Оппозиционного блока". Адепты ОПЗЖ требовали от властей выпустить Медведчука на свободу.

Смотрите видео толпы на станции метро "Арсенальная" в Киеве: