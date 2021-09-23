Одразу 3 акції протесту проходили 23 вересня у центрі Києва. Завершилися вони також приблизно в один час, через що протестувальники разом ринулися до найближчої станції метро.

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Тисячі людей, багато з яких було без масок, не дотримуючись жодної соціальної дистанції, заблокували вхід до підземки.

Довелося обмежувати вхід

Оскільки турнікети не могли впоратися з навантаженням, а у холі "Арсенальної" одразу сталася тиснява, працівники метрополітену обмежили вхід на станцію.

Це призвело до того, що протестувальники сповільнилися та ще довше рухалися до ескалатору, однак самі поїзди дещо розвантажилися.

Скільки часу пройшло до моменту, поки учасники всіх мітингів роз'їхалися по своїх домівках, невідомо. Проте люди суттєво нервували через незручності, які самі ж для себе й створили.

Мітингували підприємці та поплічники Медведчука

Вранці 23 вересня у центрі Києва розпочалося одразу 3 акції протесту. На одну з них приїхали нібито представники великого бізнесу, яким нардепи від "Слуги народу" хочуть підвищити податки і акцизи. Інший мітинг влаштував рух SaveФОП, який виступає проти змін до податкового кодексу.

Третю акцію протесту вчинило керівництво "Опозиційного блоку". Адепти ОПЗЖ вимагали від влади випустити Медведчука на волю.

Дивіться відео натовпу на станції метро "Арсенальна" у Києві: