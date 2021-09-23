Деталі сутичок під Радою

Народні депутати 23 вересня розглядатимуть законопроєкти щодо Податкового кодексу. Протестувальники вийшли на акцію з вимогою схвалити документи №3853-1 та №3993.

Рекомендуємо Податки для ФОПів у 2022 році зростуть: скільки заплатять підприємці

Близько 11:20 активісти намагалися прорватися через кордон правоохоронців та перекрити дорогу зі сторони вулиць Шовковична та Михайла Грушевського. Однак поліцейські жорстоко відтіснили протестувальників. Декого виносили навіть на руках.



Правоохоронці виносили активістів на руках

Сутички між правоохоронцями та ФОПами / Фото "Апостроф"

Дивіться відео з протесту підприємців у Києві:

За даними телеграм-каналу "Киев Сейчас", під час штовханини постраждала жінка. Її відвезли у лікарню з травмою ноги.

На протесті постраждала активістка: відео

Чому протестують ФОПи

Акція проходила з назвою "Збережіть спрощену систему оподаткування". Учасники вимагають від депутатів схвалити: