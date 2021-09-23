Детали стычек под Радой

Народные депутаты 23 сентября будут рассматривать законопроекты относительно Налогового кодекса. Протестующие вышли на акцию с требованием принять документы №3853-1 и №3993.

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Около 11:20 активисты пытались прорваться через границу правоохранителей и перекрыть дорогу со стороны улиц Шелковичная и Михаила Грушевского. Однако полицейские жестоко оттеснили протестующих. Некоторых выносили даже на руках.

Правоохоронці виносили активістів на руках
Правоохранители выносили активистов на руках

Столкновения между правоохранителями и ФЛП / Фото "Апостроф"

Смотрите видео протеста предпринимателей в Киеве:

По данным телеграм-канала "Киев Сейчас", во время толкотни пострадала женщина. Ее отвезли в больницу с травмой ноги.

На протесте пострадала активистка: видео

Почему протестуют ФЛП

Акция проходила под названием "Сохраните упрощенную систему налогообложения". Участники требуют от депутатов принять:

  • законопроект №3853-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно внедрения ежегодного повышения предельных объемов доходов для применения упрощенной системы налогообложения, восстановления права плательщиков единого налога не применять регистраторы расчетных операций и отмены коррупционного механизма кэш-беки;
  • законопроект №3993 об упрощении учета доходов физических лиц-предпринимателей.