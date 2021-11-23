Обзивала "мавпою": у Львові суд покарав жінку, яка знущалась з сусідки-іноземки

Личаківський райсуд Львова схвалив рішення оштрафувати місцеву жительку, яка регулярно принижувала свою сусідку-іноземку. З позовом на 150 тисяч гривень звернулася сама потерпіла.

Жінка повідомила, що є громадянкою Лівії, а у місті Лева проживає разом із чоловіком і дитиною. За її словами, сім'я орендує своє помешкання на законних підставах.

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Львів'янка принижувала іноземку

Іноземка розповіла, що львів'янка часто поводила себе неадекватно, зокрема:

намагалася ввірватися до квартири;

обзивала сусідку "чорною мавпою та чуркою";

неодноразово повторювала образи привселюдно;

штовхала дитячу коляску.

Потерпіла жодного разу нічого не відповіла на агресію, лише плакала. Після останнього інциденту в 2021 році громадянка Лівії попросила чоловіка повернутися на батьківщину.

Сусіди підтримали громадянку Лівії

Через дискримінацію та расизм місцевої жительки, іноземка постійно відчуває тривогу, п'є медикаменти, відвідує лікаря-невролога і психіатра.

У суді адвокат спробував захистити львів'янку, заявивши, що сім'я громадянки Лівії шумить в орендованому помешканні. Він зазначив, що саме тому його підзахисна так поводиться.

Однак на сторону іноземки одразу стали сусіди. Мешканці будинку зазначили, що ніколи не чули жодного шуму. Водночас лівійка завжди ввічлива та толерантна і ні з ким немає конфліктів.