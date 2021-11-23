Женщина сообщила, что является гражданкой Ливии, а в городе Льва проживает вместе с мужем и ребенком. По ее словам, семья арендует свое жилье на законных основаниях.
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Львовянка унижала иностранку
Иностранка рассказала, что львовянка часто вела себя неадекватно, в частности:
- пыталась ворваться в квартиру;
- обзывала соседку "черной обезьяной и чуркой";
- неоднократно повторяла оскорбления во всеуслышание;
- толкала детскую коляску.
Потерпевшая ни разу ничего не ответила на агрессию, только плакала. После последнего инцидента в 2021 году гражданка Ливии попросила мужа вернуться на родину.
Соседи поддержали гражданку Ливии
В суде адвокат попытался защитить львовянку, заявив, что семья гражданки Ливии шумит в арендованном жилье. Он отметил, что именно поэтому его подзащитная так себя ведет.
Однако на сторону иностранки сразу стали соседи. Жители дома отметили, что никогда не слышали никакого шума. В то же время ливийка всегда вежлива и толерантна и ни с кем не имеет конфликтов.