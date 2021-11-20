Як сказала Денісова, солдат став не лише жертвою шантажу, а ще й байдужості з боку вищого керівництва.

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Військовослужбовець написав рапорт, в якому повідомив про погрози та цькування, вказавши імена причетних. Однак реагування з боку керівництва не відбулося.

Крім того, командир батальйону нібито заявив, що присутність ЛГБТ-людей в армії є неприйнятною, а кривдники взагалі не понесуть покарання,

– зазначила Денісова.

Українська омбудсменка нагадала, що, згідно зі статтями 3, 68 Конституції України, людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Обов'язком кожної людини є не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. До того ж в Україні заборонена будь-яких форм дискримінації.

Денісова констатувала, що військова дисципліна зобов'язує кожного військовослужбовця:

додержуватися визначених статутами ЗСУ правил взаємовідносин між військовослужбовцями,

зміцнювати військове товариство,

виявляти повагу до командирів і один до одного,

бути ввічливими та дотримуватися військового етикету,

поводитися з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати інших від негідних вчинків.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини також звернулася до міністра оборони України з проханням взяти під особистий контроль питання щодо здійснення службового розслідування за вказаним інцидентом.

Повний текст публікації Людмили Денiсової:

Як стало відомо із засобів масової інформації, солдат контрактної служби заявив, що став жертвою шантажу і погроз з боку співслужбовців через його сексуальну орієнтацію.

Попри те, що солдат написав рапорт, реагування з боку керівництва не відбулося. Крім того, як вбачається з матеріалів ЗМІ, командир батальйону заявив, що присутність ЛГБТ-людей в армії є неприйнятною.

Згідно зі статтями 3, 68 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Заборона будь-яких форм дискримінації встановлена статтями 24 Основного Закону України, 7 Загальної декларації прав людини, 14 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод і Протоколу № 12 до неї, а також статтею 6 Закону України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні".

Звертаюся до Міністра оборони України з проханням взяти під особистий контроль питання щодо здійснення службового розслідування за вказаним інцидентом, в тому числі щодо дій командира батальйону, та вжиття заходів з метою недопущення дискримінації, зокрема за ознакою сексуальної орієнтації, в Збройних Силах України.